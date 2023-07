L’imprenditore-turista Francesco Gramasi e il suo sciopero per “Lampedusa abbandonata”

Prima i 10 giorni di sciopero in isolamento a Lampione, poi il ritorno a Lampedusa per continuare la "lotta": ecco chi è l'imprenditore che protesta per Lampedusa.

In sciopero della fame per “Lampedusa abbandonata“: è rientrato sull’isola, dopo 10 giorni in sciopero della fame confinato sull’Isola di Lampione, nell’Agrigentino, l’imprenditore Francesco Gramasi, detto “Ciccio”.

Nel giro di pochi giorni la sua storia ha fatto il giro del web.

Francesco Gramasi e lo sciopero per Lampedusa

Per l’imprenditore turista – residente a Roma, ma originario di Palermo – sono stati giorni di “protesta pacifica, per trovare soluzioni e sinergie”. Una protesta che è iniziata con l’intento di richiamare l’attenzione delle autorità e dei cittadini su “una figlia abbandonata” dal Governo e dalle istituzioni, cioè Lampedusa. La disinformazione sui migranti, il turismo danneggiato prima dal Covid e poi dalla crisi economica e dai rincari, i collegamenti limitati… L’isola dell’Agrigentino ha più di un problema e quello che gli imprenditori e i cittadini chiedono sono aiuti, supporti e vicinanza dalle autorità statali.

Questo il commento di Gramasi dopo la protesta a Lampione: “Cari amici, dopo 10 giorni a Lampione rientro per motivi conflittuali tra 300 gabbiani e 270 Berte maggiori, rapaci uccelli marini che lottano per il territorio (la notte per 3/4 ore era un continuo attacco sonoro insopportabile), scendo a Lampedusa e ringrazio la capitaneria di porto lampedusana che non mi ha mai abbandonato. Il mio disegno continua nei prossimi giorni a terra, grazie a tutti. Grazie a tutti: grazie a tutti i giornalisti che mi chiamano su tutto il territorio nazionale per una intervista; ringrazio tutto il consorzio dei lidi a nome di Gianluca Cucina Fabio Teresa e la Federalberghi da Giandamiano Lombardo a Ezio Bellocchi. Da domani vedrete la vera Lampedusa turistica“.

Fonte foto: Facebook – Ciccio Gramasi