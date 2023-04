Migranti, si svuota Lampedusa. Piantedosi propone il piano d’accoglienza

Proseguono le operazioni di svuotamento dell'hotspot di Lampedusa, con il trasferimento dei migranti. Novità dalla Conferenza delle Regioni.

Proseguono le operazioni di svuotamento dell’hotspot di Lampedusa, così come deciso nelle scorse ore dal Viminale. Il piano d’azione applicato dal Ministero dell’Interno prevede il trasferimento dei migranti attualmente presenti nella struttura di prima accoglienza attraverso l’impiego di traghetti, navi e aerei militari.

Migranti, dove saranno trasferiti gli ospiti di Lampedusa

Soltanto nella giornata di ieri sono stati prelevati 850 migranti distribuiti in altri centri del Paese, da Nord a Sud. Un pattugliatore della Guardia di Finanza ha trasferito 90 migranti a Pozzallo (Ragusa), mentre circa 160 persone sono arrivate a Porto Empedocle a bordo di un traghetto.

Sempre nella città agrigentina è previsto l’arrivo in queste ore di altri migranti che verranno successivamente inviati in Lombardia e Veneto. Nel frattempo continuano gli arrivi di persone a Lampedusa. Nella giornata di ieri si sono registrati 6 sbarchi, per un totale di 217 persone giunte sull’isola siciliana.

Migranti, la proposta di Piantedosi

Sempre in merito agli sbarchi di migranti si è svolto ieri il tavolo della Conferenza delle Regioni con i governatori, insieme al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, e il Commissario per l’emergenza migranti, Valerio Valenti.

Secondo la proposta avanzata dal ministero dell’Interno, verrà attuato un modello d’accoglienza simile a quello utilizzato durante l’emergenza migratoria dall’Ucraina. Verranno impiegati i Centri di accoglienza straordinaria (Cas) e il Sistema di Accoglienza e Integrazione (Sai), mentre saranno escluse le nascite di grandi strutture, per quanto riguarda i Centri di Permanenza e Rimpatrio (Cpr).