Ancora fuoco a Palermo: 15 incendi nella notte

Numerosi incendi si sono verificati nella notte tra l'1 e il 2 gennaio a Palermo: in fiamme sono andati i rifiuti

Un’altra notte di fuoco a Palermo fra lo Sperone e Brancaccio, a Palermo. Sono stati almeno quindici gli incendi nei due quartieri durante le ore notturne fra l’1 e il 2 gennaio, che hanno costretto i vigili del fuoco ad intervenire nuovamente.

In fiamme i rifiuti



Così come per la notte di Capodanno, si è trattato di roghi di spazzatura. Sono stati incendiati i cumuli di rifiuti che si sono formati negli scorsi giorni, in parecchie zone di Palermo (soprattutto in Corso Calatafimi attorno alla stazione centrale), per la mancata raccolta della Rap.

