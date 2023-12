Furgone sbanda e si ribalta nel Ragusano, ferito il conducente

L'autista del furgone non avrebbe riportato gravi conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale

Incidente stadale questa mattina (6 dicembre) sulla strada in contrada Cisternazzi, nel territorio di Ragusa. Per cause ancosa da chiarire, il conducente di un furgone ha perso il controllo dei veicolo commerciale che poco dopo si è ribaltato.

L’intervento della polizia municipale

Secondo le prime informazioni, l’autista del furgone non avrebbe riportato gravi conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Ragusa per i rilievi.