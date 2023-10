Rubano nella sede di un’agenzia di stampa a Palermo

Irruzione nella redazione siciliana di Adnkronos. Ignoti sono entrati nell’ufficio di via Principe di Villafranca a Palermo

Irruzione nella redazione siciliana dell’agenzia di stampa Adnkronos. Ignoti sono entrati nell’ufficio di via Principe di Villafranca a Palermo e dopo avere messo a soqquadro la redazione hanno portato via attrezzature informatiche, bloccando la porta di ingresso.

Il furto all’Adnkronos

È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per riuscire a entrare nell’appartamento che ospita l’Adnkronos, in pieno centro a Palermo, dove è intervenuta anche la Polizia scientifica per i rilievi. Gli investigatori della Squadra mobile, diretta da Marco Basile, hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona e dello stabile per risalire ai responsabili. Indagini sono in corso.

Immagine d’archivio