In chiesa per rubare i soldi dell’offertorio: si indaga a Ballarò

Nuovo furto in chiesa durante la messa a Palermo: in corso le indagini della Polizia di Stato.

Nelle scorse ore si è registrato un furto nella chiesa di Sant’Espedito in via Nicolò Garzilli a Ballarò, nel centro di Palermo.

In corso le indagini di rito per individuare il responsabile di quanto accaduto.

Furto nella chiesa di Ballarò

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo – intorno alle 12.15, durante la Messa per l’Immacolata, avrebbe rubato i soldi dell’offertorio. Avrebbe poggiato il giubbotto sopra la cassetta per poi portare via il denaro approfittando di un momento di distrazione dei presenti.

Sembra che in un primo momento nessuno si fosse accorto di nulla. Il furto è stato segnalato al 112 e sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per ricostruire i fatti e individuare il responsabile dell’incredibile gesto.

La rapina vicino alla chiesa

Un episodio simile è avvenuto nelle scorse settimane nei pressi di corso dei Mille, sempre a Palermo. Un uomo, già accusato di una rapina ai danni di un passante, è stato indagato per un furto all’interno della chiesa Sant’Antonio, vicino alla stazione centrale del capoluogo regionale. Avrebbe rubato a un fedele del luogo religioso sia il portafoglio che il cellulare.

Immagine di repertorio