VIDEO | Un finto pancione e due complici: furto da oltre 40mila euro, 3 arresti

Il filmato e l'analisi dei tabulati hanno permesso di risalire ai presunti autori di un furto a Ferrara.

Tre persone sono state arrestate nelle scorse ore dalla Polizia di Stato di Ferrara: sono accusate di un furto “singolare” ai danni di una gioielleria, commessa con l’ausilio di un finto pancione.

L’episodio risale a luglio del 2023, anche se maggiori dettagli e il filmato di quanto accaduto sono stati resi noti solo nelle scorse ore.

Guarda tutti i video virali, visita la QdSTv CLICCA QUI

Furto con finto pancione a Ferrara

Il video mostra una coppia, un uomo e una donna, entrare in una gioielleria situata a Ferrara. La donna sembra incinta, ma in realtà non lo è. Il suo finto pancione è uno “strumento” per passare inosservata e apparire “innocente”, mentre le due complici entrano di nascosto e portano via gioielli per un totale di 40mila euro mentre la titolare è distratta dalla coppia “in dolce attesa”.

Alla fine, la coppia finge di non voler più acquistare il gioiello richiesto alla titolare e lascia l’esercizio “a mani vuote”. Solo dopo, l’esercente ha notato il notevole furto subìto e ha avvertito la Polizia di Stato al fine di avviare le indagini. Videosorveglianza, foto, testimoni e tabulati telefonici hanno permesso di risalire ai presunti colpevoli.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Fonte foto e video: Askanews