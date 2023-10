Gela: uomo si tuffa in mare, salva la figlia ma muore annegato

Un vero dramma travolge una famiglia siciliana. Un 54enne di Caltagirone è annegato dopo aver soccorso la figlia in quel di Gela.

Un vero dramma travolge una famiglia siciliana. Un 54enne di Caltagirone è annegato dopo aver soccorso la figlia in quel di Gela. L’uomo si è tuffato per aiutare la bambina che annaspava tra le onde del mare. Il papà ha così salvato la figlia ma subito dopo non si è più mosso. Gli uomini della Capitaneria di Porto si sono tuffati nel mar mosso portando, impiegando grande sforzo e faticando, il malcapitato sulla spiaggia. Gli operatori del 118, arrivati sul luogo, hanno effettuato il massaggio cardiaco ma nel corso del tragitto per raggiungere il pronto soccorso il cuore dell’eroico padre ha smesso di battere. Sono ricoverati in ospedale due uomini della guardia costiera. Sono, infatti, feriti in più punti ma non sarebbero in gravi condizioni.