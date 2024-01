Getta la figlia dal balcone e poi tenta di farla finita: tragedia sfiorata

Nel cuore della notte un uomo ha gettato la propria figlioletta di 5 anni dal balcone e poi ha provato a togliersi la vita

Dramma a Cinto Caomaggiore, provincia di Venezia, dove un uomo ha gettato la propria figlia di cinque anni dal balcone al primo piano di un’abitazione, poi si è buttato a sua volta tentando il suicidio. Era separato dalla moglie e aveva in affido la bimba durante le vacanze natalizie. La piccola è rimasta cosciente ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Treviso in codice rosso per un trauma cranico. Le sue condizioni sono in progressivo miglioramento e non sarebbe in pericolo di vita. Il padre, illesto, è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio.

I rumori hanno svegliato i vicini

I rumori dovuti alle cadute di padre e figlia hanno svegliato i vicini di casa, che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto, oltre al personale sanitario e ai carabinieri, presenti anche i vigili del fuoco per l’apertura della porta di casa, perché in un primo momento si pensava che dentro la casa ci fosse qualcun altro. Lo stato di fermo per l’uomo è stato deciso dopo che i medici hanno fornito le prime risultanze sul suo stato psicofisico.

