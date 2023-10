Giochi online e tradizionali: digitalizzazione ludica ed evoluzione tecnologica

La digitalizzazione ludica ha eliminato soprattutto il problema dello spazio, inteso anche come tempo impiegato per raggiungere una sala da gioco fisica

La digitalizzazione ludica è entrata a far parte a 360° nel processo evolutivo della tecnologia negli ultimi 30 anni, uno sviluppo che ha consentito una maggiore possibilità di gioco per gli utenti sia nella prospettiva multiplayer dei gameplay sia per quanto riguarda la diretta live streaming dei casinò digitali.

Il dibattito è sempre più aperto fra casino virtuali e sale da gioco tradizionali, perché se da un lato ognuna di queste possibilità di gioco offre determinati vantaggi, dall’altro lato è diventato innegabile che le piattaforme di casinò digitali vengono quasi cucite addosso ai giocatori proprio come un vestito fatto su misura, senza l’obbligo di dover indossare un dress code per entrare a giocare, ovvio.

Per approfondire questo tema bisogna partire dalla questione fondamentale che riguarda il tempo e lo spazio dove il giocatore deve essere per fare la sua puntata.

Essere o tempo: la digitalizzazione ludica che elimina gli spazi e aumenta la sicurezza

Quella che potrebbe apparire come una questione filosofica è in realtà un punto di vista che analizza la semplice praticità in tutti i suoi aspetti.

Per fare qualche esempio e chiarire il concento, qualsiasi progetto delle sale da gioco tradizionali fisiche necessita di più tempo rispetto all’apertura di una piattaforma di casinò digitale, così come raggiungere un casinò tradizionale a Venezia, Las Vegas o Ibiza, richiede più tempo e una maggiore organizzazione per gli spostamenti e altre varianti.

Ed è qui che subentra la questione dell’essere, semplicemente intesa come cliccare e ritrovarsi immediatamente catapultati al tavolo verde, in una slot dalle grafiche specifiche dedicate a un tema scelto fra le categorie, oppure in un torneo di Texas Hold’em in un casinò digitale di Las Vegas.

La digitalizzazione ludica ha eliminato soprattutto il problema dello spazio, inteso anche come tempo impiegato per raggiungere una sala da gioco fisica, tutto a favore dell’essere immediatamente in quel determinato luogo digitale, antipasto di una realtà virtuale in costante evoluzione in qualsiasi aspetto della nostra vita e categoria reale.

Le regole nei casinò tradizionali sono diverse da quelle dei casinò online, nelle sale da gioco fisiche è sempre opportuno tenere gli occhi aperti, mentre i casinò virtuali offrono maggiore relax per i giocatori, non solo dal punto di vista dell’outfit ma anche per quanto riguarda la sicurezza, in quanto, ogni piattaforma presente nell’elenco ADM preserva la sicurezza dei dati e delle carte di credito collegate al conto.

Tutto ciò si traduce anche con una maggiore trasparenza sulle possibilità di vincita è l’impossibilità di subire frodi, caratteristiche che fanno dei casinò online l’esempio più sicuro di gioco negli ultimi anni.

Giocare in tempo reale ai tempi dell’evoluzione digitale

L’eliminazione degli spazi da cui deriva anche la diminuzione delle tempistiche per giocare è una possibilità che soltanto l’evoluzione tecnologica ha reso praticabile, anche attraverso l’opzione diretta live streaming che consente di giocare con croupier autentici collegati in tempo reale dai casinò online più innovativi.

Questa opzione consente anche di organizzare tornei online e collegarsi con giocatori in ogni parte del mondo, quindi scambiarsi consigli, sfidare i giocatori professionisti ma anche seguire corsi per scoprire le strategie di gioco.

I casinò virtuali del futuro nel Metaverso

Il futuro dei casinò online è sicuramente scritto nelle grafiche di ultima generazione del Metaverso, se oggi possiamo giocare in diretta live il prossimo step sarà quello di poter entrare in un casinò virtuale con un avatar e giocare attraverso il visore che consente di percepire i rumori e osservare il design della sala nei minimi particolari, nulla che già oggi non sia possibile fare, perché le dirette streaming in tempo reale, mettono il giocatore a contatto con i rumori autentici della biglia nella roulette, le fiches sul tavolo e il rumore delle carte.

Il Metaverso rappresenta l’ultima evoluzione digitale che consente agli appassionati di slot, blackjack, poker, roulette (e qualsiasi altro gioco digitale) di abbattere le tempistiche di spazio e tempo, ma soprattutto di giocare in sicurezza attraverso una user experience in costante miglioramento.