Spara alla nuora, lei scappa lanciandosi dal balcone con la figlia di 1 anno in braccio

L'episodio è avvenuto a Gioia Tauro. Ancora in corso le indagini per accertare le cause della vicenda

A causa dell’intrusione in casa del suocero (in possesso di un’arma da fuoco e pronta ad aggredirla) una donna si è lanciata dal balcone della propria abitazione di Gioia Tauro. Non da sola, perchè con sé aveva anche la figlia di 1 anno. Trasportata immediatamente in ospedale, la donna è stata sottoposta a intervento chirurgico e non sarebbe più in pericolo di vita. Fortunatamente illesa invece la bambina di appena un anno.

Gioia Tauro, si lancia dal balcone con la figlia di 1 anno

A Gioia Tauro (in Calabria) una donna si è lanciata dal balcone della propria abitazione insieme alla figlia di 1 anno, che teneva in braccio. Secondo quanto raccontato dalla vittima in un secondo momento, l’atto deriva dalla volontà di scappare dal suocero. L’uomo, si sarebbe introdotto dentro casa della nuora e – in possesso di un’arma da fuoco – le avrebbe sparato al torace.

Una volta caduta dal balcone, la donna è poi stata trasportata d’urgenza presso il Gom di Reggio Calabria, in terapia intensiva. Sottoposta a un delicato intervento chirurgico, la vittima rimane ricoverata ma non sarebbe più in pericolo di vita e, in queste ore, ha fornito maggiori dettagli della vicenda proprio dal letto dell’ospedale, dove è stata ascoltata dalle forze dell’ordine. Come detto, fortunatamente illesa invece la bambina di appena un anno, che ha retto dunque la caduta dal balcone insieme alla madre.

L’aggressore si è consegnato spontaneamente alla Polizia

Ricercato per tutta la città, l’aggressore ha poi deciso in un secondo momento di consegnarsi spontaneamente alla Polizia. Una volta arrivato in sede, il suocero della vittima ha consegnato l’arma, una pistola con la matricola abrasa. Ancora sconosciute le cause dell’aggressione, indagini in corso per fare ulteriore luce sulla vicenda accaduta nelle scorse ore in Calabria, a Gioia Tauro.