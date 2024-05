Referendum Cgil contro il jobs act, Giuseppe Conte: “Pronto a firmare subito”

Il presidente del M5S e la segretaria del Pd Elly Schlein si trovano in Sicilia in occasione della manifestazione a Portella della Ginestra

Intervenuto a Piana degli Albanesi in occasione della commemorazione delle vittime della strage di Portella della Ginestra, Giuseppe Conte ha annunciato la sua firma sul referendum della Cgil contro il jobs act. “Lo farò oggi qualora ci sia un banchetto per la raccolta delle firme” – ha spiegato il presidente del Movimento Cinque Stelle, presente in Sicilia insieme alla segretaria del Pd, Elly Schlein.

Schlein e Conte in Sicilia: i dettagli dell’incontro

Come annunciato nelle scorse ore, Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein si trovano in Sicilia in occasione della manifestazione a Portella della Ginestra. Si tratta di una giornata promossa da Cgil in ricordo della strage di contadini e braccianti avvenuta il primo maggio del 1947.