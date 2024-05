Google lancia nuova funzione: può diventare una minaccia per le vittime di stalking

Una nuova funzione di Google può diventare una minaccia per le vittime di stalking. Lanciata a inizio aprile "Find My Device".

Una nuova funzione di Google può diventare una minaccia per le vittime di stalking. La perdita di un cellulare è una delle eventualità che preoccupa spesso la cittadinanza. Al fine di evitare questa nefasta possibilità il gruppo ha così lanciato a inizio aprile “Find My Device”. Si parla di una funzionalità che consente di tracciare i telefoni Android pure quando sono disconnessi da internet o dalla rete Wi-Fi. La tecnologia è simile a quella di Apple. Nello specifico la nuova funzione è basata su un sistema di triangolazione che definisce la posizione di un apparecchio sfruttando i dispositivi nelle vicinanze. Si utilizza per tracciare pure il Bluetooth.

Le preoccupazioni dovute a Find My Device: come disattivare la funzione

La funzionalità, molto utile per i proprietari dei dispositivi, rischia di avvantaggiare il tracciamento delle vittime di stalking. Banalmente pure parenti e partner potranno utilizzarla controllando gli spostamenti del congiunto. Non è infatti necessario uno smartphone ma pure una cuffia Bluetooth può consentite di monitorare i vari spostamenti.

Google consente di disattivare la funzione “Trova il mio dispositivo offline”.