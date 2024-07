Governance Poll 2024, la classifica: ecco i sindaci più amati in Sicilia

Ottimo risultato anche per il governatore Schifani, che vede il consenso crescere rispetto allo scorso anno.

Il Governance Poll 2024, la classifica sul gradimento dei sindaci e dei governatori del Sole 24 Ore, mostra nelle posizioni più alte anche degli esponenti politici siciliani.

Ecco i risultati dell’indagine, svolta dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi.

Governance Poll 2024, la classifica dei sindaci più amati d’Italia

Il primo posto della classifica è riservato al sindaco Michele Guerra (Parma), con un indice di gradimento del 63%. Seguono Gaetano Manfredi (Napoli, con il 62%) e Michele De Pascale (Ravenna, con il 61%). Un podio tutto di centrosinistra.

A guadagnarsi il quarto posto – a pari merito – ci sono Mario Conte (Treviso), Alessandro Canelli (Novara), Mattia Palazzi (Mantova), Luigi Brugnaro (Venezia), Giuseppe Cassì (Ragusa), Claudio Scajola (Imperia) e Matilde Celentano (Latina).

Sindaci più amati, come va in Sicilia: la classifica

Se la performance del sindaco di Ragusa Peppe Cassì si registra tra le migliori a livello nazionale, con un indice di gradimento intorno al 60%, non va altrettanto bene per altri primi cittadini siciliani. L’ultimo nella classifica del Governance Poll 2024, che non considera però gli eletti alle ultime amministrative, è infatti il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida (80esimo posto, con un indice di gradimento del 42%). Lo precede di appena una posizione il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Al 17esimo posto si trova Enrico Trantino, sindaco di Catania, secondo siciliano in classifica dopo Cassì. Al 32esimo posto Maurizio Di Pietro, sindaco di Enna. Segue al 37esimo posto Francesco Micciché, sindaco di Agrigento, con un indice di gradimento del 54.5. Al 54esimo posto, ma in crescita rispetto all’ultima rilevazione, il primo cittadino di Messina Federico Basile. Per il sindaco di Siracusa Francesco Italia, invece, c’è la 70esima posizione.

La classifica dei governatori

La classifica del Governance Poll 2024 considera anche l’indice di gradimento dei governatori, oltre che dei sindaci. Tra i presidenti di Regione la top 3 spetta a Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, col 68%; Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna (67%) e Luca Zaia, governatore del Veneto (66%).

Ottavo posto, invece, per il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Un bel balzo in avanti per il governatore siciliano, che ha visto il suo consenso passare dal 51 al 57% in appena un anno.

Le sorprese

Il Governance Poll 2024 vede un podio dei sindaci tutto di centrosinistra, un po’ in controtendenza rispetto ai risultati politici delle ultime due tornate elettorali. C’è tuttavia un dato che salta subito all’occhio osservando la classifica del Sole 24 Ore: tre sindaci su quattro hanno visto un calo dei consensi nell’ultimo anno. Indice che, probabilmente, molti primi cittadini dovranno rivedere il proprio progetto politico per mirare a una rielezione o semplicemente a un indice di gradimento più alto.

