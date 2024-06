Elezioni comunali 2024, ecco i sindaci eletti con più voti in Sicilia

Trionfo per Arcidiacono a Monreale e Tripoli a Bagheria: ecco i dati.

Chi sono i sindaci eletti con la percentuale più alta di voti in Sicilia dopo le elezioni comunali 2024? In alcuni Comuni lo spoglio è ancora in corso, ma di fatto si può già tracciare un quadro chiaro delle riconferme o delle nomine avvenute con il maggior numero di preferenze.

Ricordiamo che – nel 2024 – in Sicilia sono andati a votare per le Amministrative 37 Comuni, compreso un capoluogo di provincia Caltanissetta. Per quest’ultima città – così come per Gela e Pachino – appare ormai certo il ballottaggio e quindi non si conosce ancora il nome del nuovo sindaco.

Elezioni comunali 2024, chi sono i sindaci eletti con più voti in Sicilia

Il sindaco più votato in termini percentuali – non considerando naturalmente i due Comuni in cui c’era un solo candidato, Palazzo Adriano e Bompietro (PA) – è Alberto Arcidiacono, sindaco di Monreale con oltre 16mila preferenze e più dell’80% dei voti. Segue Filippo Maria Tripoli, sindaco di Bagheria, che sfiora i 20mila voti e supera il 79% delle preferenze espresse. Vicino all’80% delle preferenze anche Pippo Laccoto, che ottiene la fascia tricolore come primo cittadino di Brolo.

Lista dei sindaci eletti con più voti

Di seguito la lista con i sindaci e le percentuali di preferenze alle elezioni comunali 2024, provincia per provincia:

Agrigento:

Alessandria della Rocca: Salvatore Mangione (50,53%, 850 voti)

Caltabellotta: Biagio Marciante (55,92%, 1.166 voti)

Campobello di Licata: Vito Terrana (33,61%, 1.876 voti)

Naro: Milco Dalacchi (48,44%, 1881 voti)

Racalmuto: Lillo Bongiorno (40,61%, 1.923 voti)

Santa Elisabetta: Liborio Gaziano (56,84%, 885 voti)

Caltanissetta

Caltanissetta: BALLOTTAGGIO – Sfida tra Walter Tesauro (circa 34% dei voti) e Annalisa Petitto (circa 30% dei voti).

Gela: anche Gela al BALLOTTAGGIO – sfida tra Grazia Cosentino e Terenziano Di Stefano.

Mazzarino: Mimmo Faraci (40,60%, 2.574)

Catania

Aci Castello: Carmelo Scandurra (64,27%, 6.246 voti)

Motta Sant’Anastasia: Antonio Bellìa (40,44%, 2.694 voti)

Ragalna: Nino Caruso (59,54%, 1.579 voti)

Zafferana Etnea: Salvatore Russo (54,70%, 2.897 voti)

Messina

Brolo: Pippo Laccoto (79,44%, 2.937 voti)

Condrò: Giuseppe Pietro Catanese (61,85%, 214 voti)

Falcone: Carmelo Paratore (59,36%, 1.129 voti)

Forza D’Agrò: Bruno Miliadò (52,26%, 347 voti)

Leni: Ireneo Giardinello (44,29%, 198 voti)

Longi: Calogero Lazzara (54,99%, 567 voti)

Mandanici: Armando Carpo (54,21%, 206 voti)

Oliveri: Francesco Iarrera (63,58%, 955 voti)

Rometta: Nino Cirino (55,50%, 2.154 voti)

Spadafora: Lillo Pistone (43,16%, 1.293 voti)

Palermo

Bagheria: Filippo Maria Tripoli (71,46%, 19.344 voti)

Monreale: Alberto Arcidiacono (83,83%, 16.119 voti)

Bompietro: Pier Calogero D’Anna (100,00%, unico candidato sindaco, 708 voti)

Borgetto: Roberto Davì (53,39%, 2.259 voti)

Corleone: Walter Rà (42,38%, 2.768 voti)

Palazzo Adriano: Nicolò Granà (100%, unico candidato sindaco, 1.150 voti)

Roccamena: Pippo Palmeri (58,02%, 499 voti)

Cinisi: Vera Abbate (37,29%, 2.548 voti)

San Mauro Castelverde: Giuseppe Minutilla (64,50%, 614 voti)

Siracusa

Pachino: al BALLOTTAGGIO anche l’unico Comune tra Barbara Fronterrè e Giuseppe Gambuzza

Trapani:

Castelvetrano: Giovanni Lentini (40,9%, 6.277 voti)

Mazara del Vallo: Salvatore Quinci (oltre 40%, più di 11mila voti, *dati ancora parziali)

Salaparuta: Michele Antonino Saitta (37,37%, 398 voti)

Salemi: Vito Scalisi (56,85%, 3.309 voti)

Si specifica che alcuni scrutini sono ancora in corso, nonostante ci sia già la conferma del sindaco eletto, e di conseguenza le percentuali potrebbero subire delle variazioni. I dati sono quelli trasmessi alla piattaforma informatizzata della Regione Siciliana.

I Comuni al ballottaggio

Tre i Comuni dove non è stato eletto un sindaco e che dovranno andare al ballottaggio. Si tratta di Gela, Pachino e Caltanissetta.

Nel capoluogo nisseno la sfida vedrà protagonisti Walter Tesauro, candidato del centrodestra, e Annalisa Petitto, ciascuno supportato da 7 liste. A Gela, invece, è testa a testa tra Grazia Cosentino e Terenziano di Stefano. Infine, a Pachino il ballottaggio vedrà protagonisti due candidati sindaco: Barbara Fronterrè e Giuseppe Gambuzza.

