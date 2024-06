Graduatorie GPS 2024, ipotesi proroga a pochi giorni dalla scadenza: ecco cosa succede

Gli aspiranti docenti potrebbero avere più tempo per le domande: ecco le indiscrezioni e le ultime notizie sulle GPS.

Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2024 – 2025 e 2025 – 2026: rimangono ancora pochi giorni per inviare la domanda e inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze, ma resta in piedi l’ipotesi di una possibile proroga.

Non c’è nulla di certo, ma pare che il Ministero stia valutando la possibilità di concedere più tempo agli aspiranti insegnanti e lavoratori della scuola.

La nota del Ministero dell’Istruzione n. 71491 conferma che è possibile inviare la domanda online per inserirsi nelle GPS dal 20 maggio al 10 giugno 2024. Una scadenza ravvicinata, entro la quale l’aspirante dovrebbe aver acquisito i titoli e tutto il necessario per inserirsi in graduatoria nella provincia prescelta.

Negli scorsi giorni, la Cisl Scuola di Bari avrebbe pubblicato sui social l’annuncio di una proroga al 24 giugno 2024. L’ipotesi è subito diventata oggetto dell’attenzione degli aspiranti docenti ma al momento – né dal Ministero né dalla Cisl nazionale – arrivano conferme. Non c’è quindi nulla di definito, ma pare che il Ministero stia comunque considerando l’ipotesi di concedere più tempo agli aspiranti per l’invio delle domande e delle relative documentazioni. In attesa di maggiori informazioni, la scadenza ufficiale rimane al 10 giugno, ore 23:59.

Come inserirsi nelle GPS 2024 – 2026?

In vista dell’aggiornamento delle GPS per il biennio 2024 – 2026, gli aspiranti docenti dovranno inviare le domande attraverso il portale Inpa o il Servizio Istanze Online Polis. Si ricorda che i portali sono attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Articoli e approfondimenti utili su domande frequenti

Ecco le risposte ad alcune delle domande più frequenti e alcuni approfondimenti del QdS sul tema supplenze a scuola.

Cosa sono le GPS e quando è il prossimo aggiornamento?

Le Gps sono Graduatorie provinciali di supplenza e sono uno strumento – oltre ai concorsi scuola – per accedere all’insegnamento. Le graduatorie funzionano su base provinciale. Si distinguono:

Supplenze annuali su posto comune o di sostegno disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

su posto comune o di sostegno disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; Supplenze temporanee per cattedre non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico;

per cattedre non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico; Supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Le GPS sono per aspiranti docenti e non coincidono con le graduatorie ATA, riservate a coloro che intendono lavorare a scuola come personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Quando presentare domanda GPS 2024? C’è una proroga?

Al momento la scadenza ufficiale per la presentazione di domanda per inserirsi o modificare la propria posizione delle GPS 2024 – 2026 è fissata al 10 giugno 2024.

Quanti punti vale il TFA sostegno nella GPS?

Il TFA sostegno può garantire da 8 a 24 punti in GPS, in base al punteggio ottenuto. Inoltre, se il TFA Sostegno è usato per una classe di concorso differente o in un altro grado, il suo valore sarà di 9 punti. Ecco un articolo di approfondimento in merito.

Come aumentare il punteggio nelle GPS 2024? Le certificazioni più utili e con maggiore punteggio

Oltre ai titoli validi per l’accesso alla classe di concorso, permettono di acquisire più punti in GPS anche le certificazioni informatiche e linguistiche, nonché eventuali master, dottorati e abilitazioni professionali. Importanti, poi, le supplenze svolte (il cosiddetto “punteggio di servizio“). Ecco alcuni articoli utili per approfondire il tema (clicca sul singolo link per leggere).

Quando si può fare domanda GPS 2024 con “Istanze online”?

Gli aspiranti docenti dovranno inviare le domande attraverso il portale Inpa o il Servizio Istanze Online (POLIS). Di seguito un articolo-guida su come fare.

Immagine di repertorio

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI