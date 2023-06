Tornano a casa e trovano un estraneo, scoppia la rissa: tre feriti a Gravina di Catania

Violenta rissa a Gravina di Catania, nel momento in cui una coppia ha trovato un estraneo all'interno della loro abitazione.

Una violenta colluttazione si è verificata nelle scorse ore a Gravina di Catania, nell’hinterland del capoluogo etneo, nel momento in cui un 24enne avrebbe fatto ingresso per errore in casa di una coppia.

Dopo essere rientrati nell’abitazione, i due – un uomo di 60 anni e una donna di 57 – credendo che il giovane si fosse introdotto per commettere un furto, e si sono scagliati contro il 24enne.

A quanto pare, però, il ragazzo sarebbe entrato per errore all’interno dell’abitazione e non avrebbe avuto intenzione di portare via nulla.

La colluttazione e il trasporto in ospedale

Le tre persone, durante, lo scontro, hanno riportato delle ferite. La moglie, secondo le prime informazioni, presenterebbe ferite da taglio sul viso e su altre parti del corpo, probabilmente causate dal contatto con del vetro. In ospedale è finito anche il marito, ferito anch’egli. Per entrambi sono state successivamente disposte le dimissioni.

Giovane in gravi condizioni

Situazione più grave, invece, per il 24enne. Quest’ultimo, infatti, sarebbe stato ricoverato in Terapia semi Intensiva all’ospedale Policlinico di Catania. Fortunatamente, non si troverebbe in pericolo di vita ed è attualmente piantonato nel nosocomio.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Gravina di Catania per comprendere i motivi che avrebbero spinto il ragazzo a introdursi nella casa della coppia.

Foto di repertorio