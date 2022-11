Guerra in Ucraina, città senza luce: chirurghi costretti ad operare con torce

In Ucraina le città sono al buio: i medici sono costretti a compiere operazioni chirurgiche con l'ausilio di torce elettriche

Chirurghi costretti a compiere operazioni delicate totalmente al buio, a tal punto da dover adoperare delle torce elettriche per illuminare la sala operatoria. Le terribili immagini arrivano dall’Ucraina, dove per via degli attentati missilistici russi il governo ha deciso di avviare un razionamento dell’energia, con la corrente elettrica presente soltanto per 2-3 ore al giorno fino a quando l’elettricità non verrà riportata a valori di norma.

Emblematico ed agghiacciante il video postato dal “Kyiv Heart Institute” sulla propria pagina Instagram, che mostra un team di medici indossare delle lampade frontali durante l’esecuzione di un intervento al cuore su un bambino.

“L’operazione era in corso fino a quando, improvvisamente, è saltata la corrente – le parole del dottor Todurov – inoltre non abbiamo avuto acqua per diverse ore”.

La guerra in Ucraina, purtroppo, non accenna a placarsi.