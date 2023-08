Hacker russi attaccano il sito dell’Amat di Palermo

Un gruppo di hacker, a quanto pare russi, hanno attaccato il sito dell'Amat, l'azienda dei trasporti cittadina del capoluogo siciliano

Nelle ultime ore un gesto criminale divide il popolo palermitano tra ironia, buttata fuori con i meme sui social, e preoccupazione. Un gruppo di hacker, a quanto pare russi, hanno attaccato il sito dell’Amat, l’azienda dei trasporti cittadina del capoluogo siciliano.

Il gruppo entrato in azione ha anche rivendicato l’attacco su Telegram, ma non avrebbe nel mirino solo l’azienda di Palermo, ma anche altre dello stesso tipo, dunque che si occupano del trasporto locale. Infatti l’attacco informatico è in corso anche in città come Siena, Bolzano, Napoli, Venezia e Cagliari. Insomma da Nord a Sud.

L’attacco informatico ai danni dell’Amat

Il motivo dell’attacco, come rivendicato dallo stesso gruppo, è legato al “sostegno dell’Italia all’Ucraina” principalmente. La polizia è già al lavoro con l’unità Anticrimine Informatico da quando le aziende hanno denunciato il disagio, ma sta dando manforte anche la polizia postale.

Quindi il sito Amat tornerà online non appena sarà risolto il problema. Il gruppo di hacker che ha rivendicato l’atto criminale in tutta Italia è “Noname”. Per ora se si tenta di accedere al sito dell’azienda siciliana risulta infatti “non raggiungibile”.