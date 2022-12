Hawaii, flussi lava da vulcano Mauna Loa: a riposo da 38 anni

L'attività eruttiva a cinque chilometri dall'autostrada principale dell'isola non rappresenta una minaccia per i cittadini

Sono enormi i flussi di lava che stanno scorrendo dal Mauna Loa, il vulcano attivo più grande al mondo che si trova alle Hawaii. Erano 38 anni, dal 1984, che il vulcano non eruttava. Le autorità per la gestione delle emergenze delle Hawaii tranquillizzano i cittadini, spiegando che l’attività eruttiva a cinque chilometri dall’autostrada principale dell’isola non rappresenta una minaccia per i cittadini.

The Mauna Loa eruption continues as we enter day 5 of active lava flow. As of this morning 2 fissure vents remain active with fissure 3 being the dominant source. The flow front is currently 2.7 miles from Saddle Road

🎥 @inflatablefilm

🚁 @paradisehelicopters pic.twitter.com/XldM0fzSC2

— Paradise Helicopters (@Paradisecopters) December 2, 2022