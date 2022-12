Il Catania SSD incontra gli studenti a Librino

In occasione del Natale, i vertici del Catania hanno incontrato gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Pestalozzi" a Librino

Il rapporto simbiotico tra il Catania SSD e la città dell’Elefante continua.

Anche in occasione del Natale, infatti, i vertici della società rossazzurra, capitanati dal vice-presidente Vincenzo Grella e dal direttore generale Luca Carra, hanno incontrato centinaia di studenti dell’Istituto Comprensivo “Pestalozzi” all’interno del quartiere Librino.

“Consapevoli della funzione sociale dello sport – riferisce la nota pubblicata dal club – i dirigenti etnei hanno sottolineato il valore educativo del calcio per veicolare la cultura del rispetto delle regole e quindi della legalità, ricollegandosi alle preziose testimonianze del magistrato Santino Mirabella, dell’avvocato Enzo Ingrassia, dei dirigenti scolastici, del professor Carlo Breve, di Nello Russo, di Enzo Stroscio e degli altri soci di “Catania Rossazzurra”. Il dialogo con i giovani è semplicemente fondamentale, per una società che vuole costruire qualcosa con e per le nuove generazioni. Speranze e sogni possono diventare realtà, con il massimo impegno”.

(Foto: Catania SSD)