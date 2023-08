Incendi a Trapani: chiuso aeroporto di Birgi, evacuata La Tonnara di Scopello

Incubo incendi a Trapani: chiuso l'aeroporto di Birgi, evacuate oltre 200 persone alla Tonnara di Scopello

Torna l’incubo incendi in Sicilia.

L’aeroporto di Birgi, a Trapani, è stato chiuso infatti a causa di un rogo divampato in un vallone che costeggia le piste dello scalo, con lo stop deciso per via del denso fumo a scopo precauzionale.

Sono attualmente in corso le operazioni di spegnimento con mezzi anticindendio militari: i voli nel frattempo sono stati dirottati su Palermo.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, si trova attualmente in stretto contatto con Salvatore Cocina, dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione, e con il presidente dell’Airgest, Salvatore Ombra.

“A lavoro per cercare di contenere i danni: la struttura è intatta”

«Stiamo collaborando con l’aeronautica militare e i vigili del fuoco per il contenimento dei danni. La struttura, fortunatamente, allo stato attuale, non è stata sfiorata, abbiamo comunque emesso un avviso per l’interruzione di tutti i voli fino a che le fiamme non saranno domate e la pista ispezionata. Questa stagione degli incendi – denuncia Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dello scalo – sta mettendo a dura prova tutto il sistema aeroportuale».

Incendi anche al lido “La Tonnara” di Scopello: evacuate 200 persone

La provincia di Trapani è bersaglio anche di altri roghi: la Tonnara di Scopello è stata evacuata e circa 200 turisti sono stati portati in salvo via mare.

Chiusa anche la statale 119 «di Gibellina» sempre per un incendio nei pressi di Alcamo.