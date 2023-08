Incendi in Sicilia, notte di roghi nel Palermitano

In Sicilia torna l'incubo incendi: dopo la chiusura dell'aeroporto di Birgi e l'evacuazione a Scopello, rogo anche nel Palermitano

La Sicilia torna a fare i conti con l’incubo incendi.

Detto di quanto accaduto ieri nel Trapanese, con i roghi che hanno determinato la chiusura dell’aeroporto di Birgi (poi riaperto alle 19.50 di ieri) e l’evacuazione via mare di oltre 200 persone dalla Tonnara di Scopello, le fiamme hanno interessato anche il Palermitano.

Incendio a Campobello di Roccella

Nella notte, infatti, un vasto incendio si è sviluppato a Campobello di Roccella, nel Palermitano.

Le fiamme si sono propagate quasi sino alla stazione, con i cittadini subito lesti ad allertare i soccorsi.

Non risulterebbero, fortunatamente, danni a persone o cose.

Roghi anche su strada: difficoltà di rientro per decine di cittadini e turisti

I roghi sono divampati anche lungo gli assi viari in provincia di Palermo. E così i turisti e vacanzieri di ritorno dalle località di mare nel trapanese hanno impiagato ore per tornare a casa.

In tanti sono così dovuti uscire dallo svincolo di Balestrate e percorrere la statale fino a Partinico e rientrare di nuovo in autostrada. Un incendio era divampato lungo l’autostrada Palermo Mazara del Vallo ed era impossibile percorrerla. Fiamme anche lungo la Palermo Agrigento nella zona di Villabate. Le fiamme hanno lambito la zona artigianale. Anche la statale è stata chiusa all’altezza di Villa Fabiana.

I roghi sono divampati anche lungo la statale Palermo Sciacca nella zona di San Giuseppe Jato. Anche qui sono state impegnate per ore le squadre antincendio. Diversi incendi sono stati appiccati a Termini Imerese nella zona ex Kalos e a Campofelice di Roccella. Sono andati in fiamme ettari di macchia mediterranea e alberi di olivo. Nella zona di Campofelice sono stati minacciati anche alcuni capannoni. In questo momento di sta facendo la conta dei danni. Le fiamme hanno fatto paura a tanti residenti che hanno visto le lingue di fuoco minacciare le abitazioni.