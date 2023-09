Fiamme in azienda di telecomunicazione nel Palermitano, a fuoco materiali elettrici

Incendio in un'azienda di Carini, intervengono i vigili del fuoco.

Un pericoloso incendio è divampato nelle scorse ore in un’azienda per servizi di telecomunicazioni a Carini, in provincia di Palermo.

Le fiamme sono partite dall’area esterna della sede dell’attività, in via Don Luigi Sturzo.

Incendio in azienda di telecomunicazioni a Carini

Secondo una prima ricostruzione, a prendere fuoco sarebbero stati dei materiali elettrici in disuso sistemati sotto una tettoia all’aperto di fianco all’edificio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo per spegnere le fiamme ed evitare che raggiungessero i locali adiacenti al deposito. Fortunatamente, non si sono registrati danni a persone. Sono in corso le indagini e gli accertamenti del caso per stabilire la natura del rogo.

Immagine di repertorio