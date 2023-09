Inferno nel Palermitano, 700 turisti evacuati dall’hotel Costa Verde. Il sindaco: “Inaccettabile” – VIDEO

Momenti di terrore vissuti nelle scorse ore a Cefalù, dove 700 turisti hanno dovuto abbandonare l'hotel Costa Verde circondato dai roghi.

Notte infernale quella trascorsa a Cefalù, in provincia di Palermo, dove un vasto incendio ha minacciato diverse abitazioni e l’intera struttura alberghiera dell’hotel “Costa Verde”.

A causa delle fiamme, circa 700 persone ospitate all’interno dell’albergo sono state costrette ad abbandonare le proprie stanze, venendo temporaneamente ospitate all’interno del Palazzetto dello Sport della città.

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i quali hanno lavorato a lungo per estinguere l’incendio. Alle 6 di stamattina gli ospiti dell’albergo hanno potuto finalmente fare rientro nella struttura.

“Il rogo brucia, ma turisti in sicurezza”

“Il rogo continua a bruciare ma il Costa verde è in sicurezza, i turisti sono rientrati. I vigili del fuoco, con l’aiuto dei volontari della protezione civile, hanno lavorato tutta la notte ed ora le zone in cui sorge il Costa Verde sono lontane dai lembi di fuoco e non sono più in pericolo”, scrive sui social Giuseppe Farinella, titolare dell’albergo.

“Il forte vento e l’erba inaridita per la calura e per mancanza di piogge, hanno alimentato gli incendi e i disagi, ma va denunciato con chiarezza che i roghi sono provocati da mani fomentatrici di odio verso il Creato e la popolazione: si tratta di gesti criminali, motivati da una pura logica criminale. Ai turisti ospiti del Costa Verde chiediamo perdono”, conclude.

La Vardera: “Immagini terribili”

“Le immagini che arrivano da Cefalù sono terribili, ho appena sentito al telefono il sindaco della città Daniele Tumminello che ringrazio immensamente, stanno evacuando centinaia di persone dall’hotel Costa Verde e li stanno portando presso il Palazzetto dello Sport; la situazione è davvero incredibile. Mi sono accertato della presenza di mezzi e uomini della Protezione civile… tutti stanno lavorando incessantemente”, ha scritto su Instagram Ismaele La Vardera di Sud Chiama Nord.

Il sindaco: “Secondo incendio in tre mesi”

“Già in passato il nostro territorio è stato devastato dalle fiamme – sottolinea il primo cittadino – quello di ieri è stato il secondo incendio nell’arco di appena tre mesi, ma per vastità e intensità è stato spaventoso. Oggi piangiamo anche una vittima. È inaccettabile“, ha commentato il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello.

Fonte foto: Facebook – Giuseppe Farinella