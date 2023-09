Incendio in un appartamento a Falsomiele, evacuato il palazzo

Per cause ancora da chiarire, probabilmente per un cortocircuito, il rogo è partito da un'abitazione al secondo piano

Momenti di tensione a Palermo per l’incendio divampato in un appartamento in via del Cigno, nel quartiere Falsomiele. Per cause ancora da chiarire, probabilmente per un cortocircuito scaturito da un elettrodomestico, il rogo è partito da un’abitazione al secondo piano.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco con alcune squadre di soccorso. Il palazzo è stato evacuato.