Incendio a ridosso di un palasport nel Messinese, intervengono i vigili del fuoco

Circa un ettaro andato in fumo, l’incendio ha minacciato di propagarsi all’istituto comprensivo del comune termale

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri (10 novembre), nel Comune di Alì Terme, in provincia di Messina, per contrastare un incendio di macchia mediterranea e boscaglia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’intervento dei vigili del fuoco

Due le squadre dei vigili del fuoco impegnate, la 1A2 della Centrale di via Salandra e la 4A del distaccamento di Letojanni, con due Aps e due pick-up con modulo boschivo. Sul posto anche i volontari della Protezione civile regionale del Comune di Messina. Circa un ettaro andato in fumo, l’incendio ha minacciato di propagarsi all’istituto comprensivo del comune termale. Non si segnalano danni a persone.