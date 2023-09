Incendio sul traghetto in arrivo da Lampedusa a Porto Empedocle, evacuati tutti i passeggeri

Sono stati messi in sicurezza tutti i passeggeri della nave, tra cui anche 83 migranti in trasferimento dall’isola

Questa notte un incendio è divampato sul traghetto Cossyra, in navigazione da Lampedusa a Porto Empedocle, con a bordo 177 persone, di cui 150 passeggeri e 27 membri dell’equipaggio.

Le operazioni di trasbordo dalla nave

Sul posto – sotto il coordinamento della Centro operativo nazionale della Guardia costiera – sono intervenute una motovedetta Sar di Lampedusa e nave Diciotti che hanno effettuato le operazioni di trasbordo dalla nave e messo in sicurezza tutti i passeggeri, tra cui anche 83 migranti in trasferimento dall’isola. Nave Diciotti ha altresì operato in assetto anti incendio, raffreddando con getti d’acqua le parti del traghetto interessate dall’incendio.

Incendio domato

L’incendio è stato domato ma i passeggeri sono stati trasbordati sulla nave Diciotti della Capitaneria di porto. Una famiglia di migranti è stata invece trasbordata sulla motovedetta che ha fatto ritorno a Lampedusa. Gli altri vengono portati a Porto Empedocle.