Incidente a Milazzo, auto travolge un motociclista: trasportato al pronto soccorso

Ennesimo incidente stradale a Milazzo. È successo poco prima di mezzogiorno al porto, nei pressi dei Molini Lo Presti, quando per cause in via di accertamenti una Mitsubishi Space Star guidata da un uomo in uscita da un parcheggio posizionato lungo la carreggiata ha travolto una Moto Morini X Cape con in sella un quarantacinquenne che viaggiava dal centro in direzione piazza Marconi.

Milazzo, motociclista al pronto soccorso

Ad avere la peggio il motociclista, rimasto ferito nell’impatto, e prontamente soccorso dai sanitari del 118, che dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso del “Fogliani” con lievi lesioni e politraumi. La circolazione viaria, gestita dapprima da un ausiliario del traffico, ha subito un pesante rallentamento a causa dei mezzi rimasti al centro della carreggiata. Sul posto sono sopraggiunti gli agenti della polizia locale per esperire i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dello scontro.

