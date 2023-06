Scontro auto-scooter in via San Giovanni Bosco: un ferito in ospedale

Un incidente con un ferito in mattinata a Trapani.

Incidente in via San Giovanni Bosco a Trapani, non lontano dalla locale stazione ferroviaria: il bilancio è di una persona ferita.

Ecco la prima ricostruzione del sinistro.

Incidente in via San Giovanni Bosco a Trapani

Secondo le prime informazioni sul sinistro, avvenuto nella mattina di martedì 27 giugno, nei pressi della stazione ferroviaria si sarebbero scontrati due mezzi, un’auto e uno scooter. In seguito all’impatto, una persona – il conducente dello scooter – sarebbe rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito il malcapitato al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate. Presenti anche gli agenti di polizia per i rilievi e la gestione del traffico e della viabilità.

L’impatto sulla A29

Non si tratta dell’unico incidente avvenuto nelle scorse ore in Sicilia occidentale. Un altro sinistro (con quattro feriti, tra cui due bambini) si è verificato sulla Palermo-Mazara del Vallo: in questo caso a scontrarsi sono state due auto. Fortunatamente, sembra che nessuno dei feriti sia in gravi condizioni.