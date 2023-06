Paura nel mare di Lipari, scontro tra barca e aliscafo: coinvolto anche bimbo di un anno

Momenti di paura per le persone a bordo del natante. In corso gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto.

Incidente per una barca a vela a Lipari, nelle Isole Eolie: l’imbarcazione è affondata dopo l’impatto con un aliscafo nel tratto di mare antistante Punta Castagna.

Momenti di paura per le tre persone a bordo, due adulti e un bambino di appena un anno.

Incidente a Lipari, barca a vela affondata

Rimane ancora da ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la barca si sarebbe scontrata in mare con l’aliscafo Calypso di Liberty Lines. I passeggeri del primo natante, due adulti e un bambino piccolo, sarebbero caduti in mare. Fortunatamente, un marittimo li ha soccorsi immediatamente portandoli in salvo a bordo dell’aliscafo. Poi, la barca a vela sarebbe affondata.

Fortunatamente, non risultano feriti. Sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti sulla dinamica del sinistro.

Immagine di repertorio