Morte di Dario Greco, il commovente ricordo social di un amico: “Ti voglio bene Brikki”

A perdere la vita, è Dario Greco, 42enne di Lentini. I mezzi coinvolti nel terribile incidente sono sottoposti a sequestro. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Carlentini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale avvenuto ieri sera, in cui ha perso la vita Dario Greco, 42 anni, di Lentini.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

La ricostruzione

In sella a una moto il quarantaduenne si è scontrato con una Fiat 500 X guidata da una lentinese di 29 anni. A seguito del violento impatto è stato sbalzato dalla sella finendo a terra. Inutili i tentativi prima al pronto soccorso di Lentini, poi al San Marco di Catania da parte dei medici di strapparlo alla morte.

Chi era Dario Greco

Dario Greco era titolare della paninoteca ambulante Simpanino, luogo frequentato da molti carlentinesi, giovani soprattutto.

Il cordoglio di tutta la comunità

Stamattina qualcuno ha deposto un mazzo di fiori a ridosso del muretto nel luogo dove si è verificato il sinistro.

Appresa la notizia in tanti fra rappresentanti di associazioni, di attività commerciali, cittadini, conoscenti hanno inondato le pagine di Facebook con messaggi di cordoglio.

Straziati dal dolore gli amici hanno raggiunto l’ospedale etneo per rimanere accanto alla moglie, ai figli, al fratello, ai familiari. Intanto i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro. I Carabinieri hanno visionato le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza installato in via Morelli.

Il ricordo del vice sindaco

“Educato, sorridente, umile, grande lavoratore, disponibile e con un simpatia immensa – scrive sul suo profilo Facebook il vice sindaco Salvo La Rosa – Per tutti noi è stato e rimarrà sempre una persona di famiglia, un cugino, un grande amico e noi lo ricorderemo sempre con un sorriso. La vita a volte è così ingiusta. Non si può accettare la sua scomparsa improvvisa e prematura”.

Il commovente post di un amico di Dario Greco

“Leggere questa notizia, credimi mi gela il sangue! Come può succedere tutto ciò?! Fratello mio Dario Greco non ci sei più… – scrive Giuseppe Sambasile su facebook – Grande amico, sincero, rispettoso, sempre sorridente, spiritoso, splendido, se lo incontravi in giro in qualunque posto dovevi per forza ridere, perché lui era così..ma soprattutto un grandissimo lavoratore come pochi… “BRIKKI” così ti chiamavo io e tu mi riconoscevi da 3 miglia lontano e subito mi rispondevi signor 7 buona sera…. Ma quanto stima reciproca… Oggi un altro pezzo del mio cuore se ne è andato! Ti voglio un bene immenso e tu lo sai!”