Automobilista investe due ciclisti a Siracusa, prognosi riservata per un 34enne

A Siracusa nella notte si è verificato un terribile incidente, due ciclisti mentre si trovavano, da quanto emerge, al centro della strada sono stati travolti da un’auto.

La dinamica

Le due persone stavano pedalando in via Elorina, a Siracusa, durante le ore notturne. A un tratto un’automobile li ha investiti, entrambi feriti, ma la preoccupazione è più alta per un ragazzo di 34 anni. Trasportato in codice rosso presso l’ospedale Umberto I e attualmente sarebbe in prognosi riservata.

Da chiarire, secondo le ricostruzioni condotte dai vigili urbani, le dinamiche dell’icnidente.