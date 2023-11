La morte di Chiara a Catania, ci sono due indagati per omicidio stradale

Proseguono le indagini dopo la tragedia sulla circonvallazione di Catania: due gli indagati, mezzi coinvolti nell'incidente posti sotto sequestro.

Ci sono due indagati per omicidio stradale dopo la morte della 18enne Chiara Adorno, studentessa di Solarino (SR), vittima di un incidente alla circonvallazione di Catania. Nel frattempo la Procura di Catania, che coordina le indagini sulla tragedia, ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima per chiarire le cause esatte del decesso.

Due città distrutte dal dolore

Nel frattempo, le comunità di Catania e Solarino sono distrutte dal dolore. Nella città natale della brillante studentessa di Scienze Biologiche, al suo primo anno di università, amici e conoscenti si stringono attorno ai genitori della ragazza, devastati. “Un’altra tragica notizia per la perdita di una giovane. Non ci sono parole ma solo lacrime e dispiacere. Ciao Chiara“, scrive il sindaco Giuseppe Germano.

Nel capoluogo etneo, invece, dopo l’ennesima tragedia si riaccende la polemica sulla sicurezza stradale. Gli studenti colleghi di Chiara Adorno hanno scritto una lettera al sindaco Enrico Trantino e al rettore di Unict Francesco Priolo per chiedere una soluzione definitiva per evitare ulteriori tragedie, mentre dall’ex assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Bosco, chiede la realizzazione di un ponte pedonale in quel pericoloso tratto di circonvallazione protagonista della tragedia. Proposta alla quale Legambiente Catania ha risposto chiedendo anche una “rivoluzione” della mentalità locale e passi avanti sul fronte della mobilità sostenibile per evitare tragedie di questo tipo.

Morte di Chiara Adorno a Catania, due indagati per omicidio stradale

Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo la morte di Chiara Adorno. In attesa dell’autopsia, proseguono le indagini su quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe stata investita – mentre attraversava sulle strisce pedonali, assieme al fidanzato (rimasto ferito) – prima da uno scooter e poi da una Fiat Punto in corsa. L’impatto è avvenuto lungo viale Doria, non lontano dalla Cittadella universitaria.

Sotto sequestro i due mezzi coinvolti nel sinistro. Ancora ignota la data dei funerali di Chiara, che verranno celebrati dopo l’autopsia.

