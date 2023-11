Incidente sul lavoro nel Trapanese, operaio cade da ponteggio: soccorso dal 118

Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri, il malcapitato è stato trasportato in ospedale a seguito della caduta.

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia, stavolta a Castelvetrano – in provincia di Trapani – dove un operaio di 60 anni è precipitato da un ponteggio mentre stava lavorando in un cantiere edile.

La caduta e i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’imprevisto si sarebbe verificato a metà mattinata nella zona di via Tagliata. A quanto pare, l’operaio sarebbe caduto a terra battendo violentemente la testa.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che si sono occupati di prestare soccorso all’operaio e di trasferirlo urgentemente in ospedale. Sono intervenuti anche i carabinieri con l’intento di fare luce sull’accaduto.

Al momento non sono note le condizioni di salute dell’operaio rimasto ferito. Maggiori dettagli su quanto accaduto nella mattinata odierna potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.