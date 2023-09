Violento incidente in via Salemi, un ferito gravissimo dopo scontro tra auto

Violento incidente quello che si è verificato nelle scorse ore a Marsala, una persona versa in condizioni disperate.

Un violento incidente stradale si è verificato nelle scorse ore in via Salemi a Marsala (Trapani), lungo la Strada Statale 118. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Jeep e una Fiat Panda si sarebbero scontrate frontalmente, causando il ferimento di due persone che si trovavano a bordo dei mezzi.

I feriti sono due giovani, uno di Salemi e uno di Marsala, per i quali è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco.

Le condizioni dei feriti

Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Borsellino. Uno dei due malcapitati è giunto in nosocomio in codice rosso in condizioni disperate.

Situazione clinica meno grave invece per l’altro ferito, soccorso in codice giallo. La circolazione stradale lungo la SS 118, a seguito del drammatico incidente, è rimasta interrotta per diversi minuti fino al suo ripristino.

Un altro incidente nel Trapanese

Un altro incidente è avvenuto ieri a Mazara del Vallo, sempre in provincia di Trapani. In quel caso un’auto condotta da una 55enne è finita contro un palo e poi contro un muretto. In base ai primi rilevamenti, il sinistro sarebbe stato autonomo. La donna è stata soccorsa e, fortunatamente, non si parlerebbe di condizioni serie.