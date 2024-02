Incidente mortale sulla Maremonti, la vittima è l’agente Nicolò Fazzone

Tanti i messaggi di cordoglio per l'agente palermitano coinvolto in un tragico incidente lungo la nota strada siracusana.

Si chiamava Nicolò Fazzone e aveva 53 anni l’agente di polizia penitenziaria vittima del tragico incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 19 febbraio sulla Maremonti, nel tratto tra Canicattini e Siracusa.

L’uomo lascia la moglie, con la quale viveva a Melilli (SR), e i figli.

Incidente mortale sulla Maremonti, vittima Nicolò Fazzone

L’agente, palermitano d’origine, lavorava nel carcere di Augusta e di recente era stato spostato nel carcere di Siracusa di contrada Cavadonna. Era un tifoso dell’Apd Melilli e colleghi e amici lo ricordano come una persona solare e dedita al lavoro.

La morte di Nicolò Fazzone

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto a bordo della quale viaggiava il 53enne sarebbe finita fuori strada – per cause da accertare – e si sarebbe ribaltata. Nulla da fare, purtroppo, per l’agente di polizia penitenziaria.

Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. La Procura di Siracusa ha disposto l’autopsia per chiarire maggiori dettagli sulla morte dell’agente Fazzone.

Il cordoglio del mondo dello sport

Sono diversi i messaggi di cordoglio per Nicolò Fazzone. Molti sono delle squadre sportive locali, in particolare di calcio, che il 53enne amava particolarmente.

Il Città di Melilli C5 “si stringe attorno al dolore della famiglia Fazzone per l’improvvisa e tragica perdita del grande amico Nicolò, papà del nostro fotografo Saro Fazzone. Siamo costernati e addolorati ,un abbraccio fortissimo da tutti noi”. Messaggio simile dall’Apd Melilli, che esprime dolore per “l’improvvisa e tragica perdita del grande amico e tifoso Nicolò Fazzone, papà di William, giocatore dell’Under 16”. “Siamo costernati e addolorati”, si legge ancora nel post sui social.

Il dolore degli amici

Tantissimi i post di amici e parenti. Tra questo c’è quello dell’amico Salvo, che scrive: “Riposa in pace caro amico mio…Sei venuto tanti anni fa nel nostro paese, da subito ti sei fatto volere bene. Abbiamo condiviso per tanti anni lo sport che tu amavi tanto. Non ti dimenticherò mai Nicolò Fazzone”. E ancora, il collega Fabio commenta: “Riposa in pace Nicolò, grande amico e collega. Condoglianze alla famiglia”.

Foto da profilo Facebook