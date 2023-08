Fiat Seicento si schianta contro tre auto, impatto mortale per una 77enne

Incidente mortale a Taormina, la vittima è una donna americana. In ospedale in codice rosso anche il coniuge.

L’ennesima vittima sulle strade siciliane è una turista americana di 77 anni, coinvolta in un incidente mortale in piazza Cacciola a Taormina (in provincia di Messina).

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 25 agosto. La donna è deceduta dopo diverse ore di agonia all’ospedale San Vincenzo di Taormina.

Incidente mortale a Taormina, morta turista

La vittima, 77 anni, sposata con un uomo originario di Taormina, viaggiava a bordo di una Fiat Seicento guidata dal marito. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo – per cause ancora da chiarire – e si sarebbe schiantato contro tre auto in sosta. In seguito al violento impatto, entrambi i coniugi sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso. Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Fratture e traumi, invece, per il marito.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito e gli accertamenti del caso. Il mezzo coinvolto è stato sottoposto a sequestro; per la salma della donna, invece, le autorità potrebbero disporre l’autopsia.

La tragedia di Scordia

Quello di Taormina non è l’unico incidente mortale registrato nelle scorse ore in Sicilia. Purtroppo, uno scontro fatale tra una moto e un furgoncino lungo la Provinciale 28/II a Scordia (in provincia di Catania) è costato la vita a un uomo di 37 anni del posto. Per il centauro, purtroppo, l’impatto si è rivelato fatale.

Immagine di repertorio