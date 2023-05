Schianto fatale con auto parcheggiata in via Duca degli Abruzzi, morto anziano

Nuovo incidente con esito tragico a Palermo, la vittima è un uomo di 86 anni.

Tragedia in via Duca degli Abruzzi a Palermo, dove si è verificato un incidente mortale all’altezza della Palazzina Cinese.

La vittima è A. C., un uomo di 86 anni. Appena pochi giorni fa, un altro sinistro avvenuto nella stessa zona aveva posto fine – dopo ben 20 giorni di agonia – alla vita di una donna, Rita Lodi.

Incidente mortale in via Duca degli Abruzzi, la ricostruzione

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima – alla guida di un’auto modello Citroën C3 – si sarebbe schiantata contro una Atos parcheggiata, finendo la sua corsa contro un palo.

Il violento impatto, avvenuto all’altezza della Palazzina Cinese, purtroppo, si è rivelato fatale per l’86enne. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale palermitana e i carabinieri per i rilievi del caso. La strada risulta chiusa al traffico per permettere lo svolgimento degli accertamenti.

Altri gravi sinistri nel Palermitano

Non si tratta dell’unico incidente registrato in provincia di Palermo nelle ultime ore. A Santa Flavia, nei pressi del cimitero situato lungo la Statale 113, una giovane è rimasta coinvolta in un sinistro ed è rimasta ferita. In più, in viale Strasburgo a Palermo, una donna è stata investita da un’auto e trasferita in ospedale in gravi condizioni.

Immagine di repertorio