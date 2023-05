Schianto in via Duca degli Abruzzi, donna muore in ospedale dopo 20 giorni di agonia

Rita Lodi, 75 anni, è deceduta a seguito delle gravi riferite riportate nell'incidente avvenuto a fine aprile.

Non ce l’ha fatta Rita Lodi, 75 anni, donna rimasta coinvolta in un tremendo incidente stradale avvenuto martedì 25 aprile in via Duca degli Abruzzi a Palermo.

La vittima ha lottato tra la vita e la morte per 20 giorni dopo essere rimasta ricoverata all’ospedale Ingrassia a seguito di un grave trauma toracico rimediato nell’impatto tra una Toyota Yaris condotta dal marito 80enne (rimasto ferito in maniera meno grave) e una Fiat 500 guidata da un uomo di 79 anni (che non ha patito particolari conseguenze).

Incidente per manovra azzardata?

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’incidente stradale sarebbe avvenuto a seguito di una manovra azzarda da parte di una delle due auto. Lo scontro tra i due mezzi, quindi, sarebbe stato inevitabile.

A seguito del sinistro gli agenti della Municipale, sezione Infortunistica, hanno provveduto ad ascoltare dei testimoni presenti al momento dell’impatto e a recuperare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza poste nella zona.

L’ispezione cadaverica e i funerali

Non è escluso che possano essere disposti ulteriori accertamenti da parte della Procura al fine di delineare meglio i contorni dell’accaduto.

Dopo il decesso della donna è stato incaricato un medico legale per procedere all’ispezione cadaverica della vittima. In seguito, la famiglia potrà finalmente celebrare i funerali di Rita Lodi.

Foto di repertorio