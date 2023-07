Incidente all’ingresso dell’ospedale Civico, morto centauro: soccorsi inutili

Mattinata tragica a Palermo, dove un uomo è morto in un incidente avvenuto all'ingresso dell'ospedale Civico.

Si allunga la scia di sangue sulle strade della Sicilia. Un incidente mortale si è verificato alle prime ore del mattino di oggi, lunedì 31 luglio, all’ingresso dell’ospedale Civico di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a perdere la vita sarebbe stato un motociclista che si sarebbe scontrato con un’altra moto.

L’impatto sarebbe stato particolarmente violento e non avrebbe lasciato scampo alla vittima. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 ma, nonostante i soccorsi, per il centauro non ci sarebbe stato nulla da fare, in quanto deceduto sul colpo.

Nella notte altri due incidenti

Due altri due incidenti si sono verificati a Palermo nel corso della notte. Uno schianto è avvenuto intorno all’una in via Plauto a Sferracavallo, con due vetture hanno terminato la loro corsa sulle auto in sosta, danneggiandole. Non si registrano feriti.

Il secondo incidente è avvenuto all’incrocio tra via Giuseppe Di Stefano e via Silvestri nel quartiere Passo Di Rigano e ha visto come protagoniste una Honda SH 125 e un’Alfa Mito. In questo caso si sono registrati due feriti per i quali si è ritenuto necessario il trasporto in ospedale.