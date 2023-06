Scontro tra auto e ambulanza in emergenza vicino alla rotonda: 3 feriti

Incidente all'altezza di una rotatoria in via Turati a Caltanissetta: l'ambulanza stava trasferendo una donna in codice rosso in ospedale.

Ancora un grave incidente in Sicilia, per l’esattezza in via Turati a Caltanissetta, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e un’ambulanza del 118.

Feriti, fortunatamente in maniera non grave, gli operatori sanitari a bordo dell’ambulanza.

Incidente a Caltanissetta, scontro tra ambulanza e auto

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica del sinistro, avvenuto intorno alle ore 16 di venerdì 9 giugno 2023. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi si sarebbero scontrati nei pressi di una rotatoria. Pare che l’ambulanza, al momento dell’impatto, si stesse dirigendo in ospedale per trasferirvi una donna di 75 anni in codice rosso respiratorio.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa per trasferire la malcapitata paziente a bordo del mezzo di soccorso in ospedale. Feriti, fortunatamente in maniera lieve, i tre operatori del 118 coinvolti nel sinistro. Toccherà alle forze dell’ordine ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Due tragedie in strada in poche ore in Sicilia

Purtroppo questo non è l’unico incidente che si è verificato sull’isola nelle ultime ore. Due sinistri hanno avuto esito mortale. Il primo si è verificato in provincia di Catania, nei pressi del ponte Primosole, ed è costato la vita a un 32enne di Scordia.

Il secondo, invece, ha portato alla morte di una coppia di Favara, coinvolta in uno scontro seguito da un terribile incendio lungo la Strada Statale 640 “Strada degli Scrittori“. I corpi delle due vittime sono stati trovati carbonizzati nel mezzo, ribaltatosi in seguito all’impatto.

Immagine di repertorio