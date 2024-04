Incidente stradale sulla Statale 115: coinvolti un camion e un’auto della polizia

Le cause e la dinamica dello scontro sono ancora da accertare.

Un incidente stradale si è verificato lungo la Statale 115, tra Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro.

Incidente Statale 115: la dinamica

A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, un’auto della polizia del commissariato di Palma di Montechiaro contro un camion.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono giunte due ambulanze che hanno trasferito i due agenti, con qualche ferita, all’ospedale san Giovanni di Dio di Agrigento. I rilievi del caso sono affidati ai carabinieri della stazione del Villaggio Mosè; si registra un rallentamento del traffico verso Palma di Montechiaro.

Foto: Irene Milisenda