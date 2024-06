Scontro frontale tra camion e due auto sulla Statale 115: un ferito e traffico in tilt

Un ferito dopo lo scontro tra un autocarro e due veicoli nel territorio di Gela.

Ancora un incidente stradale lungo la Strada Statale 115, per l’esattezza a Gela (in provincia di Caltanissetta), temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.

C’è un ferito. Al momento non si conoscono le condizioni.

Incidente sulla Statale 115, strada chiusa a Gela: la nota dell’Anas

“A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto un autocarro e due autovetture, è chiusa la SS 115 ‘Sud Occidentale Sicula’, in entrambe le direzioni, in località Gela (CL), dal chilometro 280,200 al chilometro 282,000. Si registra la presenza di un ferito al chilometro 281,200“, si legge in una nota dell’Anas.

Il traffico potrà seguire due percorsi alternativi:

SP 194 – per i veicoli provenienti da Gela verso Vittoria;

SP 90 – per i veicoli provenienti da Vittoria verso Gela.

Sul luogo dove si è verificato l’incidente sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per chiarire la dinamica del sinistro, per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Tragedia sulla Gela-Scoglitti

Un altro incidente, purtroppo mortale, ha sconvolto la comunità siciliana nelle scorse ore. In seguito allo scontro tra un furgone e un gruppo di ciclisti di Mazzarrone (CT), una persona è deceduta. Poche ore prima, a Prizzi, a perdere la vita era stato un 20enne – Dario Mortellaro, un ragazzo originario di Santo Stefano di Quisquina (ad Agrigento) -, vittima di uno scontro fatale tra un Tir e un’auto lungo la Statale 118.

