VIDEO | Incidente tra gallerie nel Palermitano, lunghe code in direzione aeroporto

Incidente stradale questa mattina a Palermo nel tratto di strada compreso fra le gallerie di Sferracavallo e Isola delle Femmine. Per cause ancora da chiarire, un furgone si è ribaltato e, poco dopo, la carreggiata in direzione Trapani è rimasta congestionata dal traffico.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul percorso stradale si sono formate lunghe code con traffico paralizzato. Disagi per gli automobilisti diretti verso l’aeroporto di Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale dell’Anas e gli agenti della polizia stradale. Non si registrano feriti.