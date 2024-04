Incidente in via Francesco Crispi: corsa in ospedale per una donna di Agrigento

Scontro tra un'Audi e una Fiat Panda: ferita trasferita all'ospedale San Giovanni di Dio.

Incidente stradale in via Francesco Crispi ad Agrigento: in seguito all’impatto tra due auto, una donna è rimasta ferita.

Sul posto gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale.

Incidente in via Francesco Crispi ad Agrigento

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 aprile. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe verificato un tamponamento tra un’Audi e una Fiat Panda che viaggiavano lungo via Francesco Crispi ad Agrigento. Da chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

In seguito all’impatto, una donna è rimasta ferita. Gli operatori del 118, intervenuti sul posto dopo il sinistro, l’hanno trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Presenti anche gli agenti della polizia locale per occuparsi dei rilievi di rito.

Pachino in lutto

Si è concluso nel peggiore dei modi, purtroppo, un altro incidente avvenuto recentemente a Pachino, in provincia di Siracusa. In via Paestum si sono scontrati una moto – guidata da un 41enne – e una minicar. In seguito all’impatto, ad avere la peggio è stato il centauro – Salvatore Dugo, assistente giudiziario alla cancelleria del Tribunale di Ragusa – che purtroppo è deceduto dopo alcune settimane di agonia all’ospedale Cannizzaro di Catania.

