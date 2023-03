Paura in via Garibaldi, bambino di 9 anni travolto da Fiat Bravo: è gravissimo

Le condizioni di salute del bambino travolto nelle scorse ore sono immediatamente apparse serie. Ecco cos'è accaduto.

Si trova ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Catania un bambino di 9 anni investito ieri sera in via Garibaldi a Villarosa, in provincia di Enna.

Secondo la ricostruzione della vicenda, il giovanissimo sarebbe stato travolto da una Fiat Bravo condotta da un ragazzo. L’automobilista, dopo l’impatto, si sarebbe fermato per prestare soccorso al malcapitato.

Il trasferimento in ospedale

Ancora da comprendere, comunque l’esatta dinamica di quanto accaduto. Le condizioni di salute del bambino si sono rivelate serie e per lui, come detto, è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Sul posto si sono presentati i carabinieri che si sono occupati di effettuare i rilievi di rito. Il conducente della Fiat Bravo è stato inoltre sottoposto ai controlli per accertare se fosse sotto effetto o meno di alcol o sostanze stupefacenti.