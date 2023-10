Incidente lungo viale Regione Siciliana verso Catania, traffico rallentato

Un incidente si è verificato stamattina lungo viale Regione Siciliana a Palermo. La segnalazione della Polizia Municipale.

Mattinata complicata per gli automobilisti palermitani in transito lungo viale Regione Siciliana Nord Ovest. Così come indicato dalla Polizia Municipale del capoluogo, si segnala un incidente stradale lungo la carreggiata centrale in direzione Catania.

Incidente viale Regione Siciliana, dov’è avvenuto

Il sinistro si è verificato all’altezza del civico 117, davanti la concessionaria Vecar. Al momento, non è ancora nota la presenza di possibili persone ferite, così come non è precisato il numero dei mezzi coinvolti.

La Polizia Municipale di Palermo avvisa gli automobilisti che si apprestano a percorrere il tratto stradale di possibili rallentamenti e li invitano, pertanto, a procedere con prudenza.

Maggiori informazioni sull’incidente di oggi in viale Regione Siciliana Nord Ovest a Palermo potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.