Catania, l’INFN e il progetto tra Scienza e Arte. Gammino: “Andiamo oltre la quotidianità”

In mostra alla Galleria di Arte Moderna le opere realizzate dagli studenti del concorso “Art and Science across Italy”

Tra Scienza e Arte è un progetto realizzato dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN, in collaborazione con le università italiane, che si ha luogo a Catania. Sono circa 120 le studentesse e studenti che hanno partecipato alla tappa catanese del progetto in occasione della IV edizione di “Art & Science across Italy”, il progetto nato nel 2022 e concepito per avvicinare ragazzi e ragazze alla scienza con il linguaggio dell’arte.

Tra Scienza e Arte con INFN: le scuole coinvolte nell’evento

Le sale della Galleria di Arte Moderna ospitano, fino al 6 aprile, le 33 opere realizzate dagli studenti dell’Istituto Superiore “Enrico Medi – N.Vaccalluzzo” di Leonforte, del Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, dell’Istituto Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Siracusa e dell’Istituto Istruzione Superiore “Luigi Pirandello”di Bivona.

INFN, i dettagli sulla competizione

La mostra, inaugurata alla presenza del vicesindaco di Catania Paolo La Greca, del direttore INFN Santo Gammino e dal curatore dell’evento Domenico Santonocito è avvenuta alla presenza dei numerosissimi studenti e dei loro docenti. Trattandosi di una competizione, le opere sono state valutate da una commissione di esperti d’arte che ha indicato le prime tre classificate e segnalato altre tre opere che andranno a comporre la mostra e la competizione nazionale, che si terrà al MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 3 al 17 maggio 2024.

Master in laboratori INFN o CERN per i vincitori

I vincitori e le vincitrici della competizione nazionale riceveranno una borsa di studio per partecipare a un master di una settimana sul rapporto tra arte e scienza presso i laboratori dell’INFN o al CERN.

I dettagli della premiazione

La premiazione delle opere si è svolta presso il Palazzo della Cultura di Catania, alla presenza dell’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catania Andrea Guzzardi, il quale ha espresso le sue congratulazioni per l’impegno di tutti gli studenti e ringraziato i loro docenti.

I temi affrontati durante l’evento

Tanti i temi affrontati per la realizzazione delle opere. Di distribuzione della materia dell’Universo si è trattato nell’opera prima classificata “Through my fingers” di Aurora Puzzo Balluzzo, Giulia Di Franco, Stefania Barcellona dell’IISS L. Pirandello di Bivona seguiti dai loro docenti Angela Pendino, Salvatore Presti. Sul tema della luce con l’opera “La luce ferma Cronos”, classificata al secondo posto, si sono cimentati Andrea Attisani, Giovanna De Carlo e Giorgia Occhiuto studenti del Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria seguiti da Carmen Petronio, Anna Maria Borrello. Reti neuronali, sinapsi del cervello e filamenti di materia intergalattica nel progetto “Un intreccio universale… mente e cosmo” nel progetto realizzato da Sofia Bruno, Sophia Gattuso e Miriam Zaccure, anche loro del Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria.

L’intervento di Santonocito: “Arte e scienza hanno tanti temi in comune”

“Arte e scienza non sono due linguaggi separati ma hanno tanti punti in comune” – ha sottolineato Domenico Santonocito durante il discorso di premiazione, riconoscendo l’entusiasmo e le capacità interpretative espresse con questo incontro di linguaggi.

Gammino: “Spirito di andare oltre la quotidianità”

Il direttore dei Laboratori Nazionali del Sud Santo Gammino ha ringraziato per il sostegno ricevuto dal Comune di Catania. Rivolgendosi ai ragazzi ha sottolineato “lo spirito di pensare a qualcosa che va oltre la quotidianità. Avete centrato l’obiettivo coniugando l’impegno con l’inventiva e l’ispirazione”. Ha ribadito infine la centralità delle istituzioni dell’ateneo di Catania e dei centri di ricerca, punto di riferimento nel mondo scientifico e tecnologico.

Orari e dettagli sull’ingresso

Gli orari di apertura sono tutti i giorni 9.00-13.00 /15.00-18.30, ad esclusione delle di Domenica 31/3 e Lunedì 1/4. L’ingresso alla Galleria di Arte Moderna è gratuito.