Innovazione e sviluppo, Tamajo: “ZES grande opportunità per Sicilia attrattiva”

La Sicilia potenziale polo di innovazione attrattivo per investimenti. L'assessore alle attività produttive a margine del Premio innovazione Sicilia: "La burocrazia e gli assi viari sono i temi principali che gli imprenditori ci chiedono di sviluppare e di risolvere perché possano avere delle condizioni di normalità"

Premio innovazione Sicilia, evento organizzato da Digitrend e promosso da Regione Siciliana, ha visto partecipare l’assessore alle attività produttive Edy Tamajo e per la premiazione anche il presidente Renato Schifani. Un crogiuolo di innovatori e di ideatori di start-up che si sono incontrati in occasione della premiazione ma che hanno partecipato a dibattiti sull’innovazione e sull’attrattività della Sicilia per le nuove imprese e sullo sviluppo di quelle esistenti. Il Quotidiano di Sicilia ha colto l’occasione per intervistare il titolare dell’Assessorato regionale alle attività produttive chiedendo appunto qual è il potenziale della Sicilia sul piano dell’innovazione e delle start-up:

“Stiamo lavorando proprio per questo, cercando di mettere a disposizione delle aziende e di chi vuole lavorare sul campo dell’innovazione tutte le risorse. Parlo di risorse finanziarie, perché avremo a breve l’occasione del Po-Fesr 2021-2027, nel primo semestre del 2024 avvieremo i bandi per la ricerca, per l’innovazione, per l’internazionalizzazione e per tanti altri settori. Dopodiché avremo una grande opportunità che sono le ZES. L’ho più volte detto, le ZES sono una grande opportunità per rendere attrattiva la Sicilia dal punto di vista commerciale. Perchè li delle start-up possono essere avviate e possono veramente creare le condizioni per rafforzare il sistema produttivo siciliano e per poter rafforzare il sistema di competitività delle nostre meravigliose aziende. Noi stiamo lavorando cercando di creare quell’ambiente favorevole, quel clima di fiducia nel campo dell’imprenditoria, cercare di snellire le procedure per dare un servizio agli imprenditori e, ripeto, trasmettere quella fiducia per poter investire in Sicilia.”

Quindi il governo regionale continua a credere nella sinergia tra pubblico e privato?

“Indubbiamente. L’abbiamo già dimostrato, lo abbiamo già fatto. La partnership pubblico-privato è fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra terra”.

Un’ultima domanda Tamajo: rimane però un problema con la logistica? Lo sviluppo della rete per rinnovare l’industria siciliana e poi però poter esportare i prodotti.

“Si, certo. Noi su questo stiamo lavorando. Stiamo lavorando per creare una rete di distribuzione. Proprio ieri abbiamo avuto un incontro con Federdistribuzione per quanto riguarda questo tema e stiamo cercando, ripeto, di creare le condizioni per dare alla Sicilia una rete viaria seria, che possa essere all’avanguardia e che possa essere all’avanguardia dal punto di vista dei tempi, perché la burocrazia e gli assi viari sono i temi principali che gli imprenditori ci chiedono di sviluppare e di risolvere perché possano avere delle condizioni di normalità”

